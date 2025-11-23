Trump endurece su mirada hacia América Latina en medio de tensiones diplomáticas

La administración del presidente Donald Trump ha incrementado su atención hacia América Latina, en un nivel que, según expertos, no se veía “en décadas”. Así lo afirmó en entrevista con Blu Radio Brian Winter, vicepresidente de políticas de Americas Society y editor jefe de Americas Quarterly, quien analizó la estrategia del gobierno estadounidense en la región y advirtió que esta está profundamente condicionada por las presiones políticas dentro de Estados Unidos.

Winter señaló que el renovado interés de Trump en América Latina responde directamente a asuntos domésticos: la crisis de drogas, la migración irregular y la inflación. Según explicó, dos de estas prioridades están estrechamente vinculadas con el hemisferio sur.

“yo creo que el presidente Trump tiene claro que sus prioridades domésticas para los Estados Unidos pasan por América Latina. Trump fue elegido en noviembre del año pasado por tres motivos principales: por la epidemia de las drogas, por los flujos de inmigrantes sin documentos y por la inflación. Y por lo menos con los primeros dos, América Latina es clave”.

Donald Trump y Gustavo Petro Foto: AFP y Presidencia

El analista añadió que esta relevancia puede observarse en los nombramientos diplomáticos del mandatario. Uno de los puntos más sensibles del análisis de Winter es el deterioro de la relación entre Estados Unidos y Colombia, tradicionalmente uno de los aliados más sólidos de Washington. Las críticas del presidente Gustavo Petro a la administración Trump —incluido su llamado a una investigación criminal ante la ONU— han tensado aún más el vínculo bilateral.



Winter explicó que dentro de la administración Trump existen posturas divididas sobre cómo manejar el conflicto diplomático. “Hay una parte del gobierno del presidente Trump que básicamente quiere comprar tiempo, que quiere esperar el final del gobierno Petrom apostando a que el próximo gobierno sea más colaborativo y que habría menos confrontaciones”.

Venezuela sigue siendo una incógnita

En cuanto a Venezuela, Winter afirmó que Trump aún no ha definido una estrategia clara frente al régimen de Nicolás Maduro, pese al aumento reciente de operaciones militares en el Caribe. Recordó que la política de “máxima presión” durante el primer mandato —incluida la apuesta por el liderazgo de Juan Guaidó— no produjo los resultados esperados.

Según Winter, el propio gobierno estadounidense desconoce cuál será la decisión final del mandatario respecto a Caracas. “Nadie sabe exactamente qué está pensando el presidente Trump en este momento... nadie sabe y que él va a tener que tomar una decisión y y todo todo indica que no ha tomado esa decisión todavía”.