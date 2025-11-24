Antonio Ledezma a Petro: “Los que permitieron invadir a Venezuela fueron Chávez y Maduro”

Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas, líder opositor en el exilio y hombre cercano al presidente electo Edmundo González Urrutia, ofreció declaraciones contundentes en medio de la creciente presión internacional y las alertas de Estados Unidos sobre el espacio aéreo venezolano por el aumento de actividades militares. Ledezma, quien se encuentra en Madrid, calificó la situación actual como una "crónica de un terrorista anunciado" y arremetió contra las recientes declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre una posible intervención militar en Venezuela.



Respuesta a Petro: la "invasión" ya está en curso

El líder opositor respondió directamente a la postura de Gustavo Petro, quien señaló este fin de semana en redes sociales que, aunque no apoya a Nicolás Maduro, se opone a una eventual intervención militar estadounidense. Ledezma enfatizó que el presidente Petro debe ser consciente de que la intervención en Venezuela ya existe y es pública y notoria.

Ledezma identificó a los actores que ya han invadido el territorio nacional:



Mencionó la presencia de comandantes del ELN en Venezuela y el lugar donde murió 'Santrich'. Grupos Internacionales : Indicó que hay rusos "metidos hasta en la sopa" e iraníes.

: Indicó que hay rusos "metidos hasta en la sopa" e iraníes. Terrorismo: Aseguró que grupos del terrorismo internacional están operando en el arco minero.

De acuerdo con Ledezma, quienes han permitido la invasión de Venezuela han sido Hugo Chávez y Nicolás Maduro, al entregar la soberanía nacional a los pies de Fidel Castro. Señaló que la guerra contra Venezuela la comenzó el chavismo y el madurismo al aliarse con estos "enclaves internacionales que ven a Venezuela como un tablero de ajedrez geopolítico para atacar especialmente a Estados Unidos".



Aislamiento y terrorismo internacional

El exalcalde de Caracas destacó que las acciones recientes de Estados Unidos, que incluyen la alerta aeronáutica y la posible nueva fase de presión de la administración Trump, no son novedad. Recordó que el cerco antinarcótico y las medidas punitivas se remontan a la Lista Clinton, las acciones del presidente Obama y la recompensa ofrecida por el presidente Biden para la captura de Maduro y sus "compinches de la mafia de narcotráfico".

Nicolás Maduro Foto: AFP/Gemini

Ahora, Ledezma afirma que los informes y documentos han llevado a que el régimen sea clasificado no solo como un simple dictador o narcotraficante, sino también como aliado del terrorismo internacional. La decisión de Estados Unidos de incluir al Cartel de los Soles en la lista de grupos terroristas cambia el panorama, ya que, más allá de Venezuela, quien haga negocios o trámites con Maduro quedará relacionado con una mafia que controla las instituciones públicas y las ha puesto al servicio del narcotráfico.

Ledezma hizo hincapié en que la lucha de la oposición se centra en el respeto al resultado electoral. A pesar de la inhabilitación arbitraria de María Corina Machado después de que Maduro firmara y prometiera respetar los derechos políticos en Barbados, Machado no recurrió a la guerrilla, sino a las calles para promover la candidatura de Edmundo González.



Foto: EFE.

El líder opositor subrayó que la victoria en las elecciones de 2024 está probada en las actas electorales, las cuales se encuentran resguardadas en las bóvedas del Banco Central de Panamá. Afirmó que Maduro se niega a mostrar las actas porque "no van a ser actas electorales, sino será su acta de defunción política".

Escuche aquí la entrevista: