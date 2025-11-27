En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump avisa que "empezará a detener" el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

Trump avisa que "empezará a detener" el avance de narcotraficantes de Venezuela por tierra

El jefe de Estado justificó los bombardeos al señalar que los supuestos narcotraficantes de Venezuela "están mandando su veneno a Estados Unidos, donde matan a miles de personas al año".

Publicidad

Publicidad

Publicidad