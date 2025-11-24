Migración expulsará del país nueve adultos de la secta Lev Tahor que tenían a 17 menores en Yarumal

Tras el operativo del Gaula Oriente y las autoridades migratorias que permitió el rescate de 17 menores de edad extranjeros, aunque no están señalados formalmente por un delito en territorio colombiano, en los próximos días Migración Colombia expulsará del país a los nueve adultos de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor que los tenían en su poder en un establecimiento hotelero de Yarumal, Norte de Antioquia.

La medida se toma porque constituyen "una amenaza a la seguridad nacional", como lo indicó Paola Salazar, directora regional Antioquia Chocó de esa entidad.

"A los nueve adultos, Migración Colombia ha decidido aplicarles una medida de expulsión administrativa, es una medida discrecional que le permite al país expulsarlos del territorio nacional por constituir una amenaza sobre la seguridad nacional", aseguró.

Aunque por el momento todos están bajo custodia del ICBF y las autoridades confirmaron que están en buenas condiciones de salud, cinco de los 17 menores tienen circular amarilla de la Interpol, lo que indica que han sido reportados como desaparecidos en sus países de origen. La entidad migratoria explicó que estas alertas aparecieron solo en este mes de noviembre.



"Al momento del ingreso al país, nuestros sistemas de información no replicaban ninguna de las alertas que les acabo de comentar, por lo cual se les permitió el ingreso al país y teniendo en cuenta que Colombia no discrimina para el ingreso a territorio nacional", indicó Salazar.

Expertos como el abogado penalista Iván Durango explicaron que la Fiscalía General de la Nación, con los elementos recolectados dentro del operativo, podrá determinar si abre procesos penales contra estos adultos. En caso de que sí, el ente acusador podría imputarles delitos como secuestro, trata de personas, concierto para delinquir y cualquier otro delito que se trate en contra de los menores hallados dentro de este operativo judicial.

Vale la pena recordar que la intención de los miembros de esta secta era asentarse en una finca en Yarumal, lo que habría dificultado el accionar de las autoridades por ser propiedad privada.