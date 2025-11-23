Revelan video de momento en que rescatan a 17 menores que estaban en poder de secta en Antioquia

Un operativo interinstitucional de Migración Colombia y el Gaula Militar del Ejército, realizado este domingo 23 de noviembre de 2025, permitió ubicar y rescatar a 17 menores de edad que permanecían bajo el control de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor en el municipio de Yarumal, Antioquia.

La acción se desarrolló en un hotel ubicado a tres horas de Medellín y fue el resultado de un seguimiento de aproximadamente un mes, iniciado después de que habitantes del sector reportaran la presencia inusual de un grupo extranjero con atuendos llamativos asociados a prácticas religiosas particulares.

Durante la intervención, las autoridades verificaron el estatus migratorio de 26 personas pertenecientes a la secta, incluidos los 17 niños y niñas. La situación generó preocupación debido a que cinco de los menores rescatados, de nacionalidades estadounidense, guatemalteca y canadiense, tenían activa una circular amarilla de la Interpol por desaparición.

Esta alerta internacional se emplea en casos de niños con riesgo de secuestro, trata o desaparición, y entre ellos se encontraba un bebé de apenas un año. Todos los menores quedaron bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).



Lev Tahor, cuyo nombre en hebreo significa “Corazón Puro”, es una comunidad judía ultraortodoxa fundada en Israel y con unos 200 miembros a nivel global. La secta enfrenta graves señalamientos y procesos judiciales en varios países, con acusaciones que incluyen pedofilia, abuso infantil, secuestro y explotación sexual. En países como Guatemala, algunos de sus líderes han sido condenados o están siendo procesados por tráfico de menores.

Cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol. Foto: Migración

Las siete familias que llegaron a Yarumal ingresaron a Colombia tras arribar desde Nueva York entre el 22 y el 23 de octubre. De acuerdo con las primeras indagaciones, las autoridades colombianas creen que la intención del grupo era establecer una nueva colonia en el país, en continuidad con los delitos atribuidos a esta comunidad en otras naciones.

Cinco de ellos tenían circular amarilla de Interpol. Foto: Migrción Colombia

Esta intervención constituye la primera acción de este tipo contra Lev Tahor en territorio colombiano. El operativo fue descrito por funcionarios como un mecanismo de prevención que funcionó “como un filtro aeroportuario en tierra”, al interceptar lo que podría haber sido el asentamiento de la organización.