¿Messi o Cristiano? Donald Trump dio contundente respuesta sobre su favorito

¿Messi o Cristiano? Donald Trump dio contundente respuesta sobre su favorito

El presidente e Estados Unidos se robó la atención de los asistentes a la gala del sorteo del Mundial y fue interrogado por la prensa latinoamericana.

