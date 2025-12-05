¿Messi o Cristiano? Donald Trump dio contundente respuesta sobre su favorito

Sin duda el sorteo del Mundial 2026 contó con la presencia de diversas figuras y estrellas, pero quien se robó las miradas fue el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien se le vio en otro tipo de faceta mucho más abierta, incluso, molestando a algunos periodistas en zona mixta.

Fue tanto el buen trato del mandatario, que algunos periodistas latinos pudieron preguntarle por sus gustos y molestarlos, pero, por supuesto, los medios argentinos no querían dejar la oportunidad de pasar la oportunidad por preguntarle por Lionel Messi y si era o no su favorito, recordando la rivalidad con Cristiano Ronaldo.

Foto: AFP.

¿Messi o Cristiano? Este le agrada mucho más a Donald Trump

Fueron diversos periodistas, que, en zona mixta, querían saber la opinión del mandatario sobre el astro argentino, pero la respuesta los sorprendió: cambió de tema rápidamente y dejó en evidencia su aprecio y admiración por el portugués Cristiano Ronaldo.

"Quiero mucho a Argentina y al presidente Milei, que ha hecho un gran trabajo, ha hecho a Argentina grande de nuevo. Messi es un maravilloso jugador, pero Cristiano Ronaldo también lo es. De hecho, me reuní con Ronaldo en la Casa Blanca y fue fantástico, con él hablamos de fútbol y es un tipo fantástico", fueron las palabras del mandatario, dejando en evidencia su aprecio por el portugués.



Además, mencionó el cariño que su hijo tiene por él también y cómo quedaron de sorprendidos con lo "fantástico que es".

Cristiano Ronaldo y Donald Trump. EFE.

La reunión de Ronaldo y Trump

Ronaldo y Trump estuvieron reunidos en la Casa Blanca, al lado de diversas personalidades internacionales en donde recibió al príncipie Mohammed Bien Salman de Arabia, por lo que incluyeron al portugués en la lista de invitados de honor; allí, hablaron de fútbol y expresaron su admiración, pese a la polémica que se desató por este encuentro.

“Gracias Sr. Presidente por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, fueron las palabras del futbolista por esta cena.