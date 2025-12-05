Asesinan a hombre dedicado a la venta de casas y terrenos en Barranquilla

De varios disparos fue asesinado Néstor Moisés Santamaría Bastidas, en momentos que iba llegando en compañía de un amigo a un gimnasio en el barrio Miramar, en el norte de Barranquilla.

La víctima murió dentro del vehículo que terminó chocado contra un poste, mientras que su acompañante resultó herido y fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial.

La Policía indicó que Néstor Santamaría en el año 2014 había sido gravemente herido al protagonizar un enfrentamiento a bala en el que resultaron lesionadas tres personas.

Por esos hechos la Policía lo capturó, sin embargo, poco después un juez lo dejó en libertad y la Fiscalía tampoco interpuso ningún recurso para impedirlo.



Tras el nuevo atentado en el que perdió la vida, la Policía informó que Néstor aparentemente estaba dedicado a la compra y venta de apartamentos y terrenos ubicados en Barranquilla y la venta de medicamentos.

Autoridades indicaron, además, que le figuran dos anotaciones judiciales por los delitos de lesiones personales y homicidio por hechos ocurridos en el 2014. La investigación avanza para establecer el móvil de este crimen.

Por el momento la Policía no descarta que pueda existir una retaliación de grupos criminales.