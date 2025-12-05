En vivo
Asesinan a hombre dedicado a la venta de casas y terrenos en Barranquilla

Asesinan a hombre dedicado a la venta de casas y terrenos en Barranquilla

Sicarios vestidos con overoles de una empresa de servicio público le dispararon cuando se iba a bajar de una camioneta.

Carro hombre asesinado en Barranquilla
La camioneta en la que iba la víctima chocó contra un poste tras el ataque de los sicarios.
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de dic, 2025

