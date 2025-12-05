En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Asofondos
Zulma Guzmán
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Inflación anual en noviembre se desaceleró ubicándose en 5.30 % respecto al IPC anual de octubre

Inflación anual en noviembre se desaceleró ubicándose en 5.30 % respecto al IPC anual de octubre

El Dane reportó que el IPC anual volvió a aumentar frente al año pasado, mientras que en noviembre los precios apenas variaron, impulsados por arriendos, agua y comidas fuera del hogar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad