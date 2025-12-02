Se desplomó el número de personas que se ganan el mínimo: Dane

Publicidad
Cada vez es más difícil que un colombiano se gane el salario mínimo y en el último año se desplomó el número de trabajadores en ese nivel de ingresos a la par del aumento en el número de personas que ganan por debajo del salario mínimo.
El informe que el Dane entregó a empresarios y trabajadores es revelador. Pasamos de 3.7 millones de trabajadores que el año pasado entre enero y octubre se ganaron exactamente un salario mínimo a 2.4 millones (una reducción de 1.3 millones de trabajadores).
En contraste, está aumentando el número de empleados que ganan menos del salario mínimo. Pasamos de 10.1 millones de trabajadores por debajo de la línea del mínimo a 11.3. Es decir, más de un millón de personas que en 2024 ganaban un salario mínimo pasaron a ganar menos del mínimo este año.
Hoy apenas un 10 % de los trabajadores gana el salario mínimo, mientras que un 47.6 % de los trabajadores está por debajo del salario mínimo. La mayoría en este grupo son trabajadores independientes.