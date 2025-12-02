Se desplomó el número de personas que se ganan el mínimo: Dane

Cada vez es más difícil que un colombiano se gane el salario mínimo y en el último año se desplomó el número de trabajadores en ese nivel de ingresos a la par del aumento en el número de personas que ganan por debajo del salario mínimo.

El informe que el Dane entregó a empresarios y trabajadores es revelador. Pasamos de 3.7 millones de trabajadores que el año pasado entre enero y octubre se ganaron exactamente un salario mínimo a 2.4 millones (una reducción de 1.3 millones de trabajadores).

Salario mínimo Foto: Bluradio

En contraste, está aumentando el número de empleados que ganan menos del salario mínimo. Pasamos de 10.1 millones de trabajadores por debajo de la línea del mínimo a 11.3. Es decir, más de un millón de personas que en 2024 ganaban un salario mínimo pasaron a ganar menos del mínimo este año.

Hoy apenas un 10 % de los trabajadores gana el salario mínimo, mientras que un 47.6 % de los trabajadores está por debajo del salario mínimo. La mayoría en este grupo son trabajadores independientes.

