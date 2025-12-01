Salario mínimo: primer round acaba con acusaciones de oportunismo y un gremio fuera de la mesa

El primer round de negociación para la fijación de salario mínimo de este año terminó con las centrales obreras y el gobierno nacional acusando de oportunistas a los comerciantes, que decidieron oficialmente que no participarán más en la mesa.

Mientras tanto, el objetivo principal de la reunión, que era ponerse de acuerdo sobre la cifra de productividad, tampoco se logró. Los trabajadores anunciaron que revelarán su propia medición de productividad en el momento en que hagan la petición oficial de incremento del salario mínimo.

"Lamentamos y reprochamos el pronunciamiento que de nuevo acaba de hacer el señor Jaime Alberto Cabal en nombre de los comerciantes. Yo creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que son a donde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo y que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión, comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial, a quien le asiste la obligación de concurrir a esta discusión", dijo el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

La prima es el pago extra que le llega a trabajadores a mitad de año. Foto: BBVA

En la misma línea se pronunció el presidente de la CUT, Fabio Arias, para quien la situación en el inicio de las negociaciones no puede describirse sino como "tirante".



"A nosotros no nos gusta el oportunismo de los empresarios. Van a la OIT a quejarse de que no hay diálogo social y, cuando se les invita al diálogo social, salen corriendo. Eso creo que es típicamente una posición oportunista", dijo Arias.

Este martes 9 de diciembre, las centrales obreras y los empresarios presentarán las ofertas para el incremento del salario mínimo. La mesa tendrá sesiones de negociación y tiene plazo hasta la medianoche del 15 de diciembre para anunciar un consenso sobre el incremento.

En Colombia hay 12 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo o menos.