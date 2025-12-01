En vivo
Salario mínimo: primer round acaba con acusaciones de oportunismo y un gremio fuera de la mesa

Salario mínimo: primer round acaba con acusaciones de oportunismo y un gremio fuera de la mesa

Tanto el Gobierno nacional como las centrales obreras criticaron la decisión de los comerciantes en el inicio de unas negociaciones que no lucen nada sencillas sobre el salario mínimo.

