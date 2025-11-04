Turismo británico en Colombia superó los 58.000 visitantes en 2024

Colombia presentó su delegación más grande en una década en la feria World Travel Market (WTM) de Londres 2025, una de las vitrinas internacionales más importantes para la industria del turismo. El país busca consolidarse como un destino de clase mundial con un modelo más sostenible, inclusivo y competitivo.

La participación colombiana, liderada por ProColombia, reunió a 32 empresas entre operadores turísticos, alojamientos, entidades de promoción y la aerolínea Avianca. La muestra refleja la diversidad de experiencias que ofrece el país, desde el Caribe hasta la Amazonía y el Pacífico, en torno a la campaña internacional “Colombia, el país de la belleza”, que se proyecta en puntos emblemáticos de la capital británica como Canary Wharf, Notting Hill y el metro de Londres.

Reino Unido volverá a pedir la visa a colombianos Foto: AFP y Blu Radio

Durante la inauguración del pabellón colombiano, representantes de la embajada, entre ellos Laura Sarabia, y de ProColombia destacaron la confianza del mercado británico en el turismo sostenible y el crecimiento de la llegada de viajeros desde el Reino Unido. En 2024, más de 58.600 turistas británicos visitaron Colombia (un aumento del 4,6 % frente al año anterior) y entre enero y agosto de 2025 la cifra ya supera los 41.800 visitantes.

Este intercambio cultural se da a pesar de que la visa para turistas colombianos fue recompuesta por el mal uso de la figura de asilo. La embajada de Colombia en Reino Unido trabaja para intentar que esta decisión sea revocada