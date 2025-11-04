En vivo
Turismo británico en Colombia superó los 58.000 visitantes en 2024

Turismo británico en Colombia superó los 58.000 visitantes en 2024

En 2024, más de 58.600 turistas británicos visitaron Colombia (un aumento del 4,6 % frente al año anterior) y entre enero y agosto de 2025 la cifra ya supera los 41.800 visitantes.

