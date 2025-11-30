Exigen pagos del Gobierno para reactivar obras en el Canal del Dique y evitar inundaciones

Al despacho del presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Javier Torres Yarzagaray, llegó una carta firmada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, en la que pide priorizar y acabar con la crisis financiera alrededor de las obras del Canal del Dique, lugar en el que desde hace seis meses no giran pagos hacia el contratista encargado para ese proyecto también llamado “Restauración de los Ecosistemas Degradados”.

Verano aclara que se requiere el pago de $492.000 millones para evitar inundaciones y sequías que golpearían al sur de Atlántico, Bolívar y Sucre, y evitar además intereses moratorios que impactarían el patrimonio público.

"Hoy Sacyr (Ecosistemas del Dique S.A.S. - Sacyr Concesiones) tiene un atraso en sus pagos de más de 6 meses de casi 500.000 millones de pesos. Evidentemente, el contratista no va a poder ir al ritmo que requiere para terminar las obras a tiempo”, dijo Verano.

“La comunidad tiene una expectativa muy grande por terminar las obras y evidentemente podríamos tener afectaciones de inundaciones o de sequías, pero lo más importante es que esta obra tiene un cronograma que debe ser amparado precisamente con sus pagos. Si nosotros no garantizamos eso, evidentemente no vamos a tener la finalización de la construcción en el tiempo requerido. Entonces, Bolívar, Atlántico y Sucre tienen que unirse para sacar adelante este megaproyecto”, agregó.



Canal del Dique. Suministrada

De hecho, para este fin de semana estaba programado un paro fluvial por parte de la comunidad para mostrar su rechazo a los retrasos de estos compromisos, mismo que fue aplazado por tiempo lluvioso. Uriel Ávila, miembro del comité de defensa de Canal del Dique, manifestó que no quieren seguir siendo ignorados por el Gobierno.

“Lo vamos a reprogramar, pero haciendo el llamado al Gobierno Nacional a que cumpla los compromisos con el tema de los puntos críticos y que giren los recursos para que se intervengan cuanto antes. Seguimos en defensa del Canal del Dique porque no podemos perder por lo que tanto hemos luchado por la protección de todos estos municipios. No queremos inundarnos, no queremos reubicarnos, aquí nacimos y aquí nos quedamos”, declaró en un comunicado.

El gobernador Verano alerta que, de no realizarse los pagos, se dañarán cuerpos como la Bahía de Cartagena y la Ciénaga de la Virgen, trayendo también reclamaciones contractuales, procesos arbitrales, indemnizaciones millonarias y la posibilidad de una liquidación anticipada del contrato.

El mandatario solicita de manera respetuosa a la ANI que, además de cancelar el monto adeudado, convoque de manera urgente a una mesa de conciliación y acuerdo de pago.