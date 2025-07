Alcalde de Cartagena rechaza freno a obras del Canal del Dique: “Es un despropósito”

Luego de que la Contraloría General emitiera una alerta sobre el grave impacto ambiental, social y de control de inundaciones que tendría la suspensión del megaproyecto del Canal del Dique en los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, aseguró que la ciudad se une a la preocupación del ente de control.

A través de su cuenta de X, el alcalde cartagenero señaló que la importancia del proyecto no se puede reducir a un asunto de ricos y pobres, refiriéndose a los cuestionamientos del presidente Gustavo Petro, y calificó la decisión como un “despropósito con la región”.

“Este importante y trascendental proyecto es una pelea de casi 12 años que dimos desde el Atlántico, Bolívar y Sucre para lograr, por fin, que se concretara en pro del desarrollo económico y medioambiental de la región. Que va, que no va; finalmente sí, pero ahora no. Tocará esperar. No obstante, reitero por acá unos datos que no se pueden pasar por alto, más allá de beneficiar a los ricos de la bahía de Cartagena”, escribió Turbay en su red social.

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, también reaccionó a la alerta de la Contraloría y señaló que refleja el sentir de los habitantes de estos tres departamentos.

Además, sostuvo que seguir aplazando y dilatando la ejecución de las obras sería una pérdida irreparable después de tantos años de lucha para que se hiciera realidad.

“La megaobra del Canal del Dique, además de ser el proyecto de recuperación ambiental más importante a ejecutarse en América Latina, también garantiza el control de inundaciones en más de 19 municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Sucre”, indicó.

Publicidad

En su más reciente consejo de ministros, el presidente Petro cuestionó que, con la ejecución del megaproyecto, se estaría limpiando la bahía de Cartagena, donde viven los más ricos.

En su alerta, precisamente, la Contraloría entrega una lista de impactos significativos y positivos de la obra, y señala que el proyecto va mucho más allá de la descontaminación de la bahía de Cartagena.