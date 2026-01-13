Ola de robos a mano armada atemoriza a los habitantes de San Andrés

Con capuchas, tapabocas y pistolas en mano están llegando hasta los comercios de la isla de San Andrés un grupo de individuos a los que se les señala de disparar los índices de robos en el archipiélago e incluso de cometerlos también en jurisdicción de Providencia, donde aprovechan la poca presencia de la Policía.

Según los reportes, son más de seis los hurtos cometidos en menos de un mes, registrándose el último de ellos este fin de semana en un pequeño supermercado. Como lo describe la comunidad, la situación les resulta atemorizante, pues no están acostumbrados a estos actos delincuenciales.

Un comerciante, quien prefirió guardar su identidad por seguridad, señaló que la ocurrencia de estos hechos refleja la “vulnerabilidad” que sienten ante la situación.

“Sentimos que no contamos con una respuesta efectiva por parte de las autoridades locales, que no solicitan un mayor refuerzo al Gobierno nacional, ya que la situación se ha salido un poco de las manos y es muy preocupante. En esta isla no se veía esto hace al menos 10 o 12 años, o incluso mucho antes”, afirmó el ciudadano.



Desde Providencia también se reporta un incremento en los robos a comercios, pues los afectados alegan que estos mismos sujetos, hoy buscados por las autoridades, suelen trasladarse hacia esa zona cuando hay menos unidades policiales.

En ese sentido, las autoridades confirmaron una ofensiva contra estas bandas y, en menos de dos días, tres personas han sido capturadas: dos por el delito de hurto y una por porte ilegal de armas de fuego.

Asimismo, el Gobierno local anunció recientemente el aumento del pie de fuerza para las islas, tras el arribo de una veintena de hombres y mujeres para aumentar la capacidad de respuesta.