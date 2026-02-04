James Harden deja a los Clippers y llega a Cleveland en intercambio por Darius Garland

James Harden, jugador estrella de la NBA, de 36 años, acordó su salida de Los Angeles Clippers y será transferido a los Cleveland Cavaliers. A cambio llegará Darius Garland, un director de juego de 26 años, con experiencia en el All-Star, pues ha participado dos veces en el Juego de las Estrellas y promedia 18 puntos, 6 asistencias y 2,4 rebotes.

El barbudo de la NBA, como apodan los medios estadounidenses a Harden, ya venía dando señales del traspaso al no jugar el pasado domingo frente a Phoenix ni el lunes, cuando el equipo perdió contra los Philadelphia 76ers. El paso de Harden por los Clippers fue clave para que el equipo volviera a pelear por un puesto en el play-in, después de haber iniciado la temporada con el pie izquierdo.

Este intercambio se da en medio de una coyuntura que se alinea con el proyecto de Steve Ballmer en Los Angeles Clippers, ya que, de cara al verano de 2027, solo dos jugadores de la actual plantilla mantendrían contrato con la franquicia.

James Harden Foto: AFP

Harden llega a los Cavaliers con un contrato de 39 millones de dólares y este será su sexto equipo en 17 temporadas en la NBA. Para la próxima campaña tiene pactados 49 millones, aunque solo 13 están garantizados. Garland, por su parte, tuvo el mismo salario que Harden esta temporada y firmó un vínculo por dos años más, a razón de 86 millones de dólares.



Actualmente, los Cleveland Cavaliers son quintos de la Conferencia Este con 30 victorias y 21 derrotas. Los Clippers ocupan la novena posición del Oeste con 23 triunfos y 26 caídas, un equipo que la temporada pasada tuvo el mejor récord del Este y fue eliminado en las semifinales de conferencia.