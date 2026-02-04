En vivo
James Harden deja a los Clippers y llega a Cleveland en intercambio por Darius Garland

James Harden deja a los Clippers y llega a Cleveland en intercambio por Darius Garland

Harden llega a los Cavaliers con un contrato de 39 millones de dólares y este será su sexto equipo en 17 temporadas en la NBA.

