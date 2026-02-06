En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosión en mina
Atentado en Arauca
Daniel Quintero
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Estados Unidos anuncia el regreso de 101 colombianos deportados desde EE.UU.

Estados Unidos anuncia el regreso de 101 colombianos deportados desde EE.UU.

El retorno se realizó en un operativo humanitario desde Estados Unidos.

Banderas de Colombia y Estados Unidos
Banderas de Colombia y Estados Unidos
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad