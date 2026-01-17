En vivo
Santanderes  / Familias de santandereanos detenidos en EE. UU. exigen vuelos humanitarios al Gobierno nacional

Familias de santandereanos detenidos en EE. UU. exigen vuelos humanitarios al Gobierno nacional

Más de 600 colombianos permanecen en centros de detención en Estados Unidos a la espera de vuelos humanitarios que aún no han sido habilitados por falta de recursos.

Colombiano detenido en Estados Unidos, esperando deportación Julián Fernando Carvajal pinzón.
Imagen suministrada por su familia. Colombiano detenido en Estados Unidos, esperando deportación Julián Fernando Carvajal pinzón.
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

