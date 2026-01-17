Socavación por explotación de carbón podría ser la causa del nuevo deslizamiento en Santander

Santander enfrenta nuevamente una emergencia vial en la Transversal del Carare, entre Landázuri y Vélez, donde se registró un deslizamiento de grandes proporciones que afectó el paso alterno habilitado tras la tragedia ocurrida hace casi tres meses en esta vía nacional.

Hoy, aproximadamente 7.000 habitantes del sur del departamento quedaron incomunicados debido al movimiento en masa que afectó la calzada de este corredor vial.

Según Eduard Sánchez, director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, la afectación puede deberse a varios factores: “Se presenta un gran movimiento en masa que afecta la calzada, posiblemente por las fuertes lluvias en la zona. También podrían existir explotaciones de carbón de manera ilegal cerca del terreno, lo que desestabiliza los suelos, sumado a la presencia de una falla geológica que ya había generado problemas en el corredor en el mes de octubre. La diferencia es que esta nueva afectación se presenta en Landázuri, mientras que la anterior fue en jurisdicción de Vélez, y actualmente no hay paso en este punto”.

Uno de los puntos críticos afectados es el sector Jordanes al Borrascoso, donde gran parte de la banca de la carretera se perdió y numerosas toneladas de tierra y barro se desprendieron de la montaña, impidiendo el paso de vehículos y dejando incomunicadas a miles de personas.



Otro punto afectado es el sector La Iberia, en la vía Landázuri – Barbosa, Ruta Nacional 6208, km 6+300, donde también se registró un derrumbe que contribuye a la interrupción total del corredor vial.

Las autoridades locales estudian si el daño en esta sección de la vía se debe únicamente a la falla geológica o también a la socavación por la actividad minera cercana. Mientras tanto, los equipos de emergencia trabajan en la zona para evaluar la magnitud del deslizamiento y restablecer la movilidad lo antes posible.