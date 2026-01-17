En vivo
Socavación por explotación de carbón podría ser la causa del nuevo deslizamiento en Santander

Socavación por explotación de carbón podría ser la causa del nuevo deslizamiento en Santander

Fuertes lluvias y la posible socavación por minas de carbón ponen en alerta a las comunidades del sur de Santander. Más de 7.000 habitantes se encuentran incomunicados tras el deslizamiento registrado en la Transversal del Carare.

Nuevo derrumbe en Landázuri en la transversal del carare.jpg
Imagen de Gestión del Riesgo. Nuevo derrumbe en Landázuri en la transversal del carare
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 17 de ene, 2026

