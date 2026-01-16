En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Peajes en Colombia
Ecopetrol
Gobernadores
María Corina Machado - Trump
Temblor

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Santander se une a la rebelión regional contra el ajuste tributario del Gobierno Petro

Santander se une a la rebelión regional contra el ajuste tributario del Gobierno Petro

Los gobernadores del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el Gobierno nacional, amparado en la declaratoria de emergencia económica.

Publicidad

Publicidad

Publicidad