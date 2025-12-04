Mujer murió con su bebé en brazos tras ser alcanzada por una bala perdida: quedó en video

Gran consternación se vive en Ecuador luego de que se conociera el fatal desenlace de una mujer que perdió la vida mientras caminaba con su bebé en brazos, en medio de un tiroteo entre la Policía y un grupo de ladrones en Guayaquil. El hecho ocurrió el pasado 3 de diciembre y quedó registrado en video, lo que incrementó la indignación ciudadana.

Las imágenes muestran a la joven transitando por una avenida mientras cargaba a su pequeña. En ese momento, unos delincuentes eran perseguidos por uniformados tras haber cometido un asalto. Aunque la mujer avanzaba con total normalidad, de un momento a otro un disparo la impactó en el pecho y cayó al suelo junto a su bebé, en medio de la balacera.

En la grabación se observa que varias personas pasan cerca de la víctima sin detenerse, salvo una mujer que se encontraba resguardada dentro de un local. Al ver que la joven no reaccionaba, salió para socorrerla, tomó al bebé y pidió ayuda. Segundos después, un vendedor ambulante se acercó para asistirla, momento en que la grabación finaliza.

Metros más adelante, otro hombre también quedó tendido en el pavimento tras recibir un impacto de bala. Este último fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica. En el caso de la mujer, los equipos de emergencia confirmaron que falleció de manera inmediata, pues al llegar ya no tenía signos vitales.



MADRE MUERE CON BEBÉ EN SUS BRAZOS



Una madre con su bebé en el pecho, cae abatida en una calle de Guayaquil por el impacto de una bala perdida. Las imágenes son impactantes. Transeúntes que corren despavoridos, otros caen heridos. Ambiente trágico. El gobierno indolente. pic.twitter.com/MuQMUFArem — Periodismo en buseta (@relicheandres) December 4, 2025

El teniente coronel Juan Carlos Ramos, jefe (s) del Distrito 9 de Octubre, explicó que minutos antes del tiroteo dos ciudadanos extranjeros habían asaltado a una persona que cambiaba dinero en una esquina cercana. Los uniformados iniciaron una persecución que culminó en la zona de la Universidad de Guayaquil, donde los antisociales, “al verse acorralados”, abrieron fuego contra los policías. “No les importó que había gente alrededor”, señaló Ramos.

