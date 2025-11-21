Investigan aparición de bandera alusiva al ELN en zona rural del Carmen de Bolívar

La colocación de una bandera del ELN sorprendió en la mañana de este viernes a los habitantes del corregimiento de Macayepo, en zona rural del Carmen de Bolívar, siendo que esta fue amarrada a unos palos para ubicarla en un punto alto del sector.

La información sobre la aparición de esta fue confirmada por la Armada Nacional, siendo que son los que tienen autoridad en este sector.

De acuerdo con Hector Sanabria, secretario de Gobierno del Carmen de Bolívar, es una situación inusual, debido a que no tenían reporte de presencia de grupos guerrilleros en este sector.

"Aparecieron unas banderas. Es una información preliminar, pero solo sabemos eso. Estamos esperando que la Armada nos presente información más oficial. Acá estábamos bastante tranquilos con temas de guerrillas, pero la Armada manifestó que es preliminar y que van a tratar de definir el origen de estas banderas", explicó el funcionario.



Es de recordar que los hechos se presentan en una de las zonas más afectadas por la violencia, siendo que en Macayepo se produjo una dolorosa masacre que dejó al menos 15 campesinos asesinados. Estos fueron víctimas del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes llegaron a la zona debido a la alta presencia de guerrillas que había.

Los Montes de María se convirtieron en un territorio de disputa entre guerrilleros y paramilitares, siendo que desde finales de la década de los 80', allí presencia significativa de las Farc, bajo el mando de alias Martín Caballero.