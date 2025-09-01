Publicidad

Refuerzan la seguridad en Piedecuesta tras aparición de dos banderas del ELN

Refuerzan la seguridad en Piedecuesta tras aparición de dos banderas del ELN

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso que pueda alterar la seguridad en la región.

seguridad ejército piedecuesta.jpg
Ejército en Guatiguará, Piedecuesta
// Quinta Brigada del Ejército
Por: Julián Mejía
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 07:19 a. m.

Las autoridades reforzaron la seguridad en el municipio de Piedecuesta luego de la aparición de dos banderas del ELN en el sector de Guatiguará, corredor vial que comunica con el municipio de Girón.

El hallazgo generó preocupación entre la comunidad y llevó a un despliegue inmediato de la Policía y el Ejército Nacional, que retiraron los emblemas. Durante la inspección se descartó la presencia de explosivos en la zona, según confirmó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández.

“Procedimos a quitar la bandera, verificamos que no hubiera explosivos y ya el sector se encuentra en normalidad. Estos grupos armados utilizan estas acciones para intimidar a la población, pero estamos atentos para contrarrestar cualquier amenaza”, aseguró el funcionario.

Hernández advirtió que podrían registrarse más intentos de este tipo en los próximos días, sin embargo, enfatizó en que existe una presencia institucional activa en los corredores de acceso a Bucaramanga y su área metropolitana para garantizar la tranquilidad ciudadana.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma y reportar de inmediato cualquier hecho sospechoso que pueda alterar la seguridad en la región.

