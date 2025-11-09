Rincón del Mar, el destino que combina playas paradisíacas con el ecoturismo

Mientras el turismo en Colombia sigue expandiéndose, un encantador pueblo pesquero ubicado frente al Archipiélago de San Bernardo se posiciona como una joya escondida para los viajeros.

Rincón del Mar, a tan solo dos horas de Cartagena, está atrayendo la atención por ofrecer algunas de las playas más lindas del país. Este destino no solo ofrece oportunidades para el descanso en la costa, sino que también es un punto de partida ideal para el ecoturismo.



Planes en Rincón del mar

Rincón del mar- Bolívar. Foto: hotelesenrincondelmar.com.

Los visitantes tienen la posibilidad de explorar el bosque seco circundante, recorrer en kayak los manglares y realizar excursiones a las famosas islas cercanas, incluyendo Isla Múcura y Tintipán.



¿Cómo Llegar a Rincón del Mar?

Para quienes viajan desde Cartagena de Indias, el primer paso es tomar un bus hacia el municipio de San Onofre, un trayecto que dura aproximadamente hora y media.

Desde San Onofre, una mototaxi completa la ruta final, llevando a los visitantes hasta Rincón del Mar en unos 30 minutos. Adicionalmente, el municipio de San Onofre sirve como un importante punto de conexión terrestre, ya que cuenta con servicios de bus que lo enlazan directamente con ciudades principales como Medellín y Bogotá.



Opciones de alojamiento

Para aquellos que buscan disfrutar de la tranquilidad del destino, la oferta de hospedaje incluye opciones variadas. Entre los alojamientos recomendados en Rincón del Mar se encuentran: Dos Aguas Lodge, Hotel Casa Sattva, Canto de Caracola, Folatún Hostal, Hostel Blue Sea y Hostel Beach House.



Este destino costero promete una mezcla de belleza natural prístina y una experiencia auténtica de pueblo pesquero, consolidándose como una visita obligada en el Caribe colombiano.