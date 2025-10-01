En vivo
Tras 20 años, SAE recupera isla en Cartagena que no ubicaban por cambio de nombre

La isla está vinculada en las investigaciones por narcotráfico y paramilitarismo de los hermanos Mejía Múnera.

Islas del Rosario, en la zona insular de Cartagena.jpg
Islas del Rosario, en la zona insular de Cartagena //
Foto: suministrada
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Un cambio de nombre durante el registro en el proceso de extinción de dominio impidió que durante más de dos décadas una isla ubicada en las paradisíacas Islas del Rosario, en la zona insular de Cartagena, que brindaba servicios de alojamiento de lujo y de actividades turísticas, pudiera entrar al inventario de bienes del Estado.

La Sociedad de Activos Especiales, SAE, anunció que tras comprobar que se trata del mismo inmueble: la isla Gigi, inició su proceso de recuperación con visitas técnicas, caracterización y la solicitud de salida voluntaria de los ocupantes irregulares.

“Durante años este bien permaneció oculto bajo otra denominación, lo que impidió su correcta gestión. Cuando hicieron el proceso de incautación le pusieron otro nombre, isla Kalúa cuando realmente era isla Gigi. Hoy la SAE, en ejercicio de sus competencias, lo recupera y reafirma su compromiso de quitarle poder a las mafias para devolvérselo al pueblo colombiano”, señaló Jaime Avendaño, director de la Territorial Caribe de la SAE.

La isla, con playas privadas, según detalló la entidad del Estado, está vinculada a los hermanos Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera, conocidos como “Los Mellizos’, investigados por su participación en estructuras de narcotráfico y paramilitarismo, específicamente al Bloque Vencedores de Arauca.

De esta forma, la SAE oficializó la entrada de la isla Gigi al inventario estatal, y su administración estará a través del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) para fines sociales.

