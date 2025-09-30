Empezó temporada de cruceros en Cartagena; se esperan más de 400.000 visitantes

Un total de 181 recaladas de 36 navieras internacionales de gran relevancia, y un impacto económico superior a los 52 millones de dólares, son algunas de las cifras que marcarán la temporada de cruceros en Cartagena.

Durante 184 días de operación, entre septiembre de 2025 y junio de 2026, la ciudad espera recibir aproximadamente 442.740 visitantes, entre pasajeros y tripulantes, lo que sin duda genera gran expectativa en el gremio turístico, que como cada año ya está listo para una de las temporadas más esperadas en La Heroica.

“De acuerdo con la medición de Business Research and Economic Advisors (BREA), el gasto promedio por pasajero en tránsito será de USD 122,5, por tripulante de USD 71,2, y por pasajero en embarque de USD 279,9. Estas cifras se traducen en oportunidades directas para sectores como el comercio, el transporte, la gastronomía y el turismo cultural”, explicó María Emilia Bonillas, coordinadora de la Terminal de Cruceros de Cartagena.

A su vez, Bonillas afirmó que cada barco que arriba a Cartagena es un puente que conecta a la ciudad con el mundo. Además, detalló que en esta temporada habrá nueve recaladas inaugurales de barcos que visitarán por primera vez Cartagena, entre ellos el Brilliant Lady de Virgin Voyages, el Celebrity Ascent de Celebrity Cruises y el Crown Princess de Princess Cruises.



“Nos emociona dar inicio a una temporada que traerá más visitantes, más operaciones y más oportunidades para todos los cartageneros. Nuestro compromiso es seguir brindando una experiencia de clase mundial a quienes nos visitan”, agregó.

Una de las novedades de esta temporada será que Royal Caribbean volverá a realizar embarques a cruceros por el Caribe desde Cartagena. La naviera operará 75 embarques con los cruceros Serenade of the Seas y Grandeur of the Seas, cada domingo entre el 12 de octubre de 2025 y el 26 de junio de 2026, lo que permitirá que más de 42.000 pasajeros inicien su travesía desde la ciudad.

Asimismo, en esta temporada habrá más de 60 jornadas de recaladas simultáneas: 52 de ellas con dos barcos en operación, nueve con tres cruceros el mismo día y dos con cuatro barcos al tiempo.