"MinTic está desconectado de promesas de Petro": gobernador Arana por universidad en Montes de María

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, denunció que el Ministerio de las TIC (MinTic) negó la financiación para la Universidad de los Montes de María, un proyecto clave prometido por el presidente Gustavo Petro. Arana calificó la decisión como una "desconexión" entre el ministerio y las directrices presidenciales, lamentando que se dejen sin fondos a una región "azotada por el conflicto" que esperaba una transformación social a través de la educación.

El mandatario departamental expresó su frustración en una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor MOrales, donde detalló el revés que sufrió el proyecto educativo, considerado vital para las víctimas del conflicto en esa subregión del Caribe colombiano.



Frenazo a proyecto de $80 mil millones

El gobernador Arana explicó que el proyecto total para la Universidad de los Montes de María ascendía a 80 mil millones de pesos. Señaló que, tras un largo proceso de estructuración, se había acordado que el MinTic aportaría una contrapartida de 30 mil millones de pesos, un compromiso que, según él, había sido ratificado por el propio presidente Petro.

Era un proyecto de 80 mil millones de pesos, tal vez para algunos departamentos no es mucho, para nosotros lo es todo lamentó Arana.

El mandatario de Bolívar criticó la decisión, comparando la negativa a su departamento con la reciente aprobación de grandes proyectos para otras regiones, como Cundinamarca.



La contradicción técnica: MinEducación vs. MinTic

El argumento del MinTic para negar los recursos fue que el proyecto no cumplía con la "etapa de maduración" técnica necesaria. Sin embargo, Yamil Arana desmintió esta justificación, asegurando que el Ministerio de Educación, que actuaba como sector líder del proyecto, ya había otorgado la viabilidad técnica.



El Ministerio de Educación dijo que el proyecto alcanzaba la etapa de viabilidad técnica afirmó el gobernador.

Arana relató que, tras 13 mesas de trabajo previas, la decisión del MinTic fue sorpresiva y se tomó "el último día", contradiciendo al sector educativo. “El último día dijeron que el proyecto no alcanzaba la madurez técnica, cuando el Ministerio de Educación, que era el sector líder, había dicho que sí”.



"Desconexión" con las promesas de Gustavo Petro

Al ser consultado por el periodista Néstor Morales sobre si consideraba la decisión una "retaliación política", similar a las tensiones del gobierno con el Valle del Cauca, el gobernador Arana lo descartó. En su lugar, atribuyó el problema a una falta de coherencia interna en el Gobierno Nacional.

“Nosotros lo tomamos como una desconexión entre los ministerios y las propuestas realizadas del Presidente. El Ministerio de las TIC está totalmente desconectado con las instrucciones o con las promesas que hace el señor presidente”.

Arana fue enfático en que la decisión ministerial ignora un compromiso directo del presidente Gustavo Petro con una de las regiones más golpeadas por la violencia, afectando la credibilidad de los gobernantes locales que gestionan los proyectos en el territorio.

Montes de María: víctimas del conflicto afectadas

El gobernador subrayó el impacto social de la decisión, destacando que la Universidad de los Montes de María beneficiaría a más de 4.000 estudiantes y representaba una "reivindicación histórica" para las víctimas del conflicto armado.

“El ministerio se gastó la plata de la Universidad de los Montes de María en otros proyectos y dejó a las víctimas del conflicto sin universidad. Esa es la realidad del asunto”.

Arana cuestionó directamente las prioridades del MinTic, preguntando qué proyecto podría ser más importante que saldar una deuda social con una población que ha sufrido las peores épocas de violencia en el departamento.

Yo quisiera saber qué era más importante que dar la posibilidad de una reivindicación histórica y social con una población que ha sido víctima del conflicto indicó.

El mandatario concluyó su intervención expresando una profunda desmotivación, calificando la situación de "muy triste" y como un ejemplo de las dificultades que enfrenta la política desde las regiones.

