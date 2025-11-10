En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
Taxista ebrio
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / "MinTic está desconectado de promesas de Petro": gobernador Arana por universidad en Montes de María

"MinTic está desconectado de promesas de Petro": gobernador Arana por universidad en Montes de María

El gobernador lamentó que esta acción deje sin universidad a más de 4.000 estudiantes en una región fuertemente golpeada por el conflicto armado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad