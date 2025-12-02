Video captó momento en que mujer intento robar bebé recién nacido de un hospital en Bolívar

El hecho se registró en el Hospital La Divina Misericordia, en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar, el pasado miércoles 26 de noviembre, cuando una mujer ingresó a la sala de maternidad con la intención de secuestrar a un bebé recién nacido.

En videos de las cámaras de seguridad de la clínica se observa el momento exacto en que la mujer, identificada por las autoridades como Brenda Giselle Núñez Castañeda, de 21 años, aprovechó que la madre del recién nacido estaba dormida para intentar raptarlo.

Las imágenes muestran cómo la mujer envuelve al menor en un saco con el fin de ocultarlo y sacarlo del hospital. Al intentar salir, el vigilante le solicita la documentación requerida para retirar al bebé; ella se niega y discute con él.

En el video también se aprecia que, una vez el personal médico nota lo ocurrido, corre a alertar al equipo de seguridad para evitar la fuga.



Este es el video

Al percatarse de la situación, el vigilante llamó a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar y capturaron a la mujer en flagrancia. El comandante de la Policía de Bolívar, Alejandro Reyes, se refirió al caso:

“En medio de las investigaciones por parte del grupo Gaula Bolívar, en coordinación con las patrullas de vigilancia y las unidades de infancia y adolescencia, se evidenció que la presunta raptora habría aprovechado que la madre de la menor se encontraba dormida para llevarse al bebé”.

Publicidad

Mientras avanzan las investigaciones, un juez de control de garantías envió a la mujer a prisión, al determinar que representa un peligro para la sociedad. Según las autoridades, este es el primer caso de este tipo registrado este año en el municipio.

La situación ha generado indignación en la comunidad gracias a los videos, que se han vuelto virales en redes sociales. Habitantes del sector solicitan una pena ejemplar y piden mantener controles estrictos para identificar este tipo de casos y evitar que escalen a mayores consecuencias.