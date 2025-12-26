Falla eléctrica habría ocasionado incendio que afectó a tres niños durante Navidad en Medellín

Cada vez se conocen más detalles del grave incendio estructural que consumió una vivienda en el barrio Granizal, nororiente de Medellín, y que dejó a tres niños de 6,8 y 11 años de edad en estado crítico, junto con dos adultos que también sufrieron graves lesiones.

Tras la evaluación del sitio por parte de un equipo técnico del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, este pudo confirmar que la causa de la conflagración no estaba relacionado con pólvora durante las celebraciones navideñas, sino que fue una falla eléctrica.

"En el análisis y evaluación técnica de la escena, el personal del Cuerpo de Bomberos determinó que el origen fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces navideñas, descartando inicialmente la hipótesis de un volador. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad a extremar medidas de seguridad en el uso de instalaciones eléctricas temporales durante la temporada decembrina", confirmó Juan Guillermo Usma, subcomandante de bomberos..

Frente al estado de salud de los lesionados, fue el propio alcalde el que confirmó que los menores de edad están en unidades de cuidados intensivos, ante la prolongada exposición al humo que tuvieron. A la par, una mujer ya fue dada de alta y un hombre adulto afectado es atendido en centro asistencial.



Dos tripulaciones de Bomberos Medellín atendieron la situación y, mientras evalúa las afectaciones estructurales de la vivienda, un equipo social de la Alcaldía de Medellín brinda acompañamiento y atención a los afectados.

Según informó el mandatario local, este es el cuarto incendio registrado en diciembre relacionado con el uso de pólvora y globos de mecha en la capital antioqueña.