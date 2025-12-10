Capturan a jóvenes que extorsionaban a comerciante en Barrancabermeja

En una operación contra el delito de extorsión, el Gaula de la Policía del Magdalena Medio capturó en flagrancia a dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado “Los de la M”, quienes intimidaban a un comerciante en Barrancabermeja para exigirle dinero a cambio de no atentar contra su vida y la de su familia.

El coronel John Jairo Roa, comandante de la Policía del Magdalena Medio, informó que los detenidos fueron identificados como alias “El Flaco”, de 18 años, y un adolescente de 17 años conocido como alias “El Cabezón”. Ambos fueron sorprendidos en un hotel ubicado en el sector comercial de la comuna 1, desde donde realizaban llamadas extorsivas para exigir $5 millones al comerciante afectado.

Alias “El Flaco” fue presentado ante un juez de control de garantías, quien ordenó su reclusión en un centro carcelario. En el caso del menor de edad, la aprehensión se efectuó conforme al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Durante el operativo, las autoridades incautaron dos celulares, elementos que presuntamente utilizaban para cometer las exigencias ilícitas. La Policía destacó que este resultado representa un golpe directo a una estructura que venía afectando la tranquilidad del sector comercial de la ciudad.



El coronel Roa señaló que: “Este tipo de acciones fortalecen la presencia del Gaula y buscan brindar mayor confianza a la ciudadanía durante la temporada decembrina