Capturan a jóvenes que extorsionaban a comerciante en Barrancabermeja

Capturan a jóvenes que extorsionaban a comerciante en Barrancabermeja

Uno de los jóvenes, de 18 años, fue enviado a la cárcel, el otro, de 17 años, al centro de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

