Alcalde Perico alertó sobre caso de inspector de Soacha: "No debería conocer el lugar de vivienda"

El pasado lunes 8 de diciembre salió a la luz un video que hoy es clave en una investigación judicial. En el material se aprecia el testimonio de Selena Monsalve, una vigilante de 23 años que denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de un inspector de Policía en el municipio de Soacha.

Según las imágenes reveladas por Noticias Caracol, se observa al funcionario intentando tocar a la mujer a la fuerza. El video se ha convertido en una de las pruebas principales en contra de José Arturo Figueredo, quien, por su cargo, debería encargarse de proteger a la ciudadanía y no hacer lo contrario.

De acuerdo con la víctima, los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio, hacia las 5 de la tarde, cuando la Inspección Sexta de Policía de Soacha ya se encontraba prácticamente sola. Solo permanecían ella y el inspector. Tras meses de acoso, Monsalve decidió grabar con su celular mientras cumplía con sus labores, registrando el momento en el que Figueredo intenta propasarse con ella.

Con relación a la información revelada por Noticias Caracol, la Alcaldía de Soacha se permite informar que:



El pasado 5 de junio de 2025, el Programa de Mujer y Género de la Secretaría de Desarrollo Social tuvo conocimiento de los hechos y activó la ruta de atención y protección… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) December 9, 2025

Acoso en Soacha: investigación contra el inspector de Policía

Durante Mañanas Blu se confirmó que el inspector, quien lleva más de 20 años en el municipio, fue suspendido por la Personería de Soacha durante tres meses mientras avanzan las investigaciones. Además de la suspensión, la Fiscalía General de la Nación ya recibió la denuncia y estaría cerca de imputarle cargos relacionados con delitos sexuales. Todo esto ocurre seis meses después de que la víctima decidiera denunciar lo sucedido a mediados de año.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, habló con Blu Radio sobre el caso y expresó que “como alcalde, como padre de familia, rechazamos cualquier acto de violencia sexual, física o psicológica contra las mujeres”, señalando su rechazo al comportamiento del inspector. También recordó que la denuncia se conoció a inicios de junio, pero debía ser tramitada por los entes competentes.

Perico señaló que tanto el inspector como la joven fueron trasladados a otras comunas para garantizar distancia física y geográfica entre las partes, reduciendo así cualquier riesgo. Sin embargo, reconoció que los avances del caso se han visto afectados por los procedimientos disciplinarios: “Como ciudadanos quisiéramos respuestas más eficaces y rápidas, pero también estamos sujetos a la arquitectura normativa disciplinaria que nos obliga a llevar el caso a la oficina de control interno”.



Denuncia de acoso en Soacha: protección a la víctima

El alcalde agregó que, como administrador público, no puede juzgar al inspector, pero confirmó que la víctima está siendo acompañada y protegida por las autoridades municipales. Además, explicó que la empresa de vigilancia para la que ella trabaja opera mediante tercerización, lo que evita que el inspector conozca datos sensibles como su lugar de residencia.

Finalmente, Perico reiteró que esperan que la Fiscalía avance con celeridad en el proceso penal para que se tomen decisiones prontas y efectivas, mientras la investigación disciplinaria continúa su curso en Soacha.