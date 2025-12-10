En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Temblor
María Corina Machado
Salario mínimo
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Cundinamarca  / Alcalde Perico alertó sobre caso de inspector de Soacha: "No debería conocer el lugar de vivienda"

Alcalde Perico alertó sobre caso de inspector de Soacha: "No debería conocer el lugar de vivienda"

Una vigilante de 23 años que denunció haber sido víctima de agresión y acoso sexual por parte de un inspector de Policía en el municipio de Soacha.

Denuncian a inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo.
Denuncian a inspector de Policía de Soacha, José Arturo Figueredo.
Fotos: Noticias Caracol
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 10 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad