En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Vuelos hacia Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / ANT gastó $4.161 millones en la compra de un predio invadido e improductivo: Contraloría

ANT gastó $4.161 millones en la compra de un predio invadido e improductivo: Contraloría

El ente de control le puso la lupa a la compra del predio ‘La Grosería’, en Cesar, y encontró que dicha adquisición “generó un impacto negativo”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad