Así cayó alias ‘La Negra Dominga’, presunto responsable de masacre contra clan Vega Daza

Con sorpresa se conoció que, en las últimas horas, uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) dieron con la captura de Álvaro Luis Ospino Illera, conocido en el mundo criminal como alias La Negra Dominga , justo cuando se encontraba en un edificio residencial en el norte de Barranquilla.

Este señalado criminal interceptado en un concurrido sector conocido como El Golf, más exactamente a la altura de calle 79 con carrera 58, de acuerdo con las autoridades, sería un presunto sicario y narcotraficante venezolano, quien al parecer también financiaba la banda criminal de Los Costeños, liderada por alias Castor , hoy privado de la libertad.

El operativo se propició luego de varios meses de seguimiento realizado por las autoridades, incluyendo investigadores enviados de Bogotá, en los que recopilaron pistas sobre su paradero .

De La Negra Dominga se sabe que, según reportes, protagonizó una guerra contra la familia Vega Daza, cuya mayoría de integrantes terminaron siendo asesinados tras una masacre en Puerto Colombia y un violento atentado que se dio en España, a inicios del año anterior.

Dichos hechos se dieron luego del asesinato de su querido sobrino Álvaro Ospino Illera, en octubre de 2022, durante una fiesta que terminó en un enfrentamiento armad o en el interior de un sitio llamado Punta Roca, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia.

Alias ‘La Negra Dominga’, de hecho, había enviado un derecho de petición en octubre de 2023 a la Fiscalía General de la Nación en el que aseguraba que en ningún momento ha buscado venganza por el asesinato de su sobrino Álvaro Ospino Illera.

"Son enredos y montajes en mi contra, por lo que dejo constancia que si algo malo me llegare a suceder a mí o a mi familia, no solo responsabilizo a todas estas personas que están detrás de todo este montaje, sino también a las autoridades y en especial a la Fiscalía General de la Nación por no hacer lo que le corresponde, es decir, investigar, sancionar y acusar a los verdaderos responsables”, escribió en la carta a su tiempo.

Lo que sí es cierto es que Álvaro Luis, al parecer, haría parte del ala sicarial del narcotraficante venezolano Walid Makled, por lo que en dicho país sería buscado por su presunta responsabilidad en al menos 18 homicidios .