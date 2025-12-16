Dijín sobre captura de Carlos R. González en Nicaragua: no hay voluntad de país pese a circular roja

La presencia pública de Carlos Ramón González en Nicaragua, pese a tener una circular roja de Interpol vigente, volvió a encender las alertas de las autoridades colombianas. El coronel Elver Alfonso, director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin), confirmó que González continúa siendo requerido por la justicia y que su captura depende, en este momento, de la cooperación de las autoridades del país donde se encuentra.

“Es importante señalar que tiene una circular roja que está vigente. Allí se están haciendo todos los acercamientos, pero necesitamos de la voluntad de algunas autoridades, de algunos países, de esos ciento noventa y seis países que están vinculados a la OCN Interpol”, explicó el oficial. Según Alfonso, mientras no exista una cooperación efectiva, no es posible materializar la orden de captura, aunque las autoridades sí han tenido conocimiento de las actividades públicas que ha desarrollado el hoy prófugo de la justicia.

Las declaraciones se producen luego de que González, señalado de encabezar el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, fuera visto bailando y disfrutando de una fiesta vallenata en el Teatro Nacional Rubén Darío, en Managua. El evento, de entrada libre y ampliamente difundido en redes sociales, contó con la participación del acordeonista Albeiro González y el grupo Camerata Bach, y llamó la atención por incluir logos de la Cancillería de Colombia en su difusión.



En el mismo escenario fue visto Óscar Muñoz, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, quien habría gestionado la renovación de la residencia de González. Muñoz es objeto de una investigación disciplinaria por parte de la Cancillería, aunque continúa ejerciendo sus funciones diplomáticas.

El coronel Alfonso reiteró que, aunque existe una orden de captura y una circular roja activa, la ejecución de esta medida requiere cooperación internacional. “Mientras no haya la cooperación en esa parte, necesitaríamos materializar esa orden de captura, pero sí tuvimos conocimiento del desarrollo de esas actividades por parte de esta persona que hoy está prófuga de la justicia”, puntualizó.