Paloma Valencia
Paro ELN
Carlos Ramón González
Accidente bus Antioquia

Dijín sobre captura de Carlos R. González en Nicaragua: no hay voluntad de país pese a circular roja

El director de la Dijín advirtió que la captura depende de la cooperación internacional, mientras el exfuncionario, prófugo por el escándalo de la UNGRD, aparece en eventos oficiales pese a una orden judicial en su contra.

Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua
Carlos Ramón González de fiesta Nicaragua
Foto: Presidencia y captura de video
Por: Felipe García
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

