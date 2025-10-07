Descubren red criminal que legalizaba petróleo robado del oleoducto Caño Limón, Coveñas

La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dijín de la Policía Nacional, desmanteló un conglomerado criminal dedicado a dar apariencia de legalidad al petróleo robado del oleoducto Caño Limón-Coveñas de Ecopetrol y de pozos convencionales.

La organización, conocida como ‘Los de Cuello Negro’, habría movido miles de galones de crudo robado a través de empresas fachada y operaciones comerciales ficticias que le generaban ganancias mensuales cercanas a los 2.000 millones de pesos, para un detrimento patrimonial de más de nueve millones de dólares en cuatro años.

Según las investigaciones, el grupo operaba una estructura empresarial paralela que funcionaba en Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico), y Cúcuta (Norte de Santander).

Las evidencias recopiladas muestran que el entramado habría sustraído más de 32.500 galones de crudo de las líneas de transmisión. La Fiscalía aseguró que hubo presunto apoyo de algunos miembros de la Fuerza Pública y funcionarios, por lo cual continúan las investigaciones.



El director contra las Organizaciones Criminales detalló que “lo que hacían era extraer el hidrocarburo de manera ilícita, con válvulas que se le colocaban al oleoducto Cañón Livón-Coveñas, extraían este hidrocarburo, lo procesaban y después lo vendían. Se capturaron a los propietarios y a los administradores de estas empresas y a un ingeniero de petróleos que les colaboraba en la transformación del hidrocarburo”.

Siete de los presuntos integrantes fueron capturados y judicializados. Entre ellos, Germán Arturo Sánchez Sánchez, señalado cabecilla y encargado de coordinar la sustracción, transporte y venta del crudo; Ricardo Pacheco López, administrador de una planta en Barrancabermeja donde se almacenaba y analizaba el material; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa en Cúcuta implicado en el acopio y comercialización; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico acusado de tratar el crudo para optimizarlo.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.