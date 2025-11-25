Vidente lanzó preocupante predicción sobre hijo de Giovanny Ayala

El secuestro de Miguel Ayala, hijo del cantante de música popular Giovanny Ayala, tiene estremecido al país. El joven, de tan solo 21 años, fue interceptado el pasado 18 de noviembre en la Vía Panamericana, en el Cauca, luego de una presentación musical. De acuerdo con el reporte inicial, hombres armados obligaron a Miguel y a su mánager a bajarse de la camioneta en la que se movilizaban. Sin embargo, el conductor fue quien logró escapar y posteriormente alertar a las autoridades.

Desde ese momento, la incertidumbre sobre el bienestar del también joven artista no ha dado tregua. A pesar de los esfuerzos de la familia Ayala y de los mensajes de solidaridad, aún no se conocen detalles sobre su liberación. Giovanny Ayala, notablemente afectado, se ha aferrado a las oraciones y a la esperanza de ver a su hijo sano y salvo.

En medio de este escenario, varias voces ajenas a la familia se han pronunciado. Sin embargo, una de ellas generó especial revuelo al asegurar que tenía información sensible sobre el estado actual del joven.

Familia Ayala Foto: ig; valentinaayala.r

Qué dijo la vidente sobre el secuestro de Miguel Ayala

Sofía del Guercio, conocida en redes sociales como “La bruja más poderosa de Colombia”, realizó una lectura de tarot que dejó un fuerte sinsabor entre sus seguidores. Según la mujer, las cartas mostraron signos de alerta que señalaban peligro y riesgo para la vida del joven.

De acuerdo con Del Guercio, aparecieron figuras como La Torre, La Serpiente y El Colgado, símbolos que —según explicó— representan situaciones extremas. “El muchacho está en verdadero riesgo… está en riesgo de ser ejecutado”, afirmó. Además, señaló que el tarot revelaba la participación de las disidencias de las Farc, en especial del grupo Jaime Martínez, tal como lo han indicado las autoridades en sus reportes preliminares.

La vidente también habló de un “juicio” en curso, usando cartas como El Juicio y El Diablo para reforzar su lectura. Según ella, Miguel estaría enfrentando un proceso interno por parte de sus captores, lo que haría urgente cualquier gestión de la familia. Sin embargo, mencionó la presencia de una fuerza protectora: “Salió el Padre Eterno… hay algo espiritual cuidándolo”.

Del Guercio sugirió que la motivación del secuestro sería principalmente económica, apoyándose en la aparición repetida de la carta de La Rueda de la Fortuna. Aseguró que no se trataría de un ajuste de cuentas, sino de un secuestro con fines extorsivos.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Miguel. Por su parte, la familia Ayala mantiene la esperanza de que el joven regrese pronto y que el caso no tenga un desenlace lamentable.