Hermana y madre de Falcao casi son atracadas como Jean Claude Bossard: "Con pistola"

Hermana y madre de Falcao casi son atracadas como Jean Claude Bossard: "Con pistola"

Michelle García aseguró que por poco "les pegan un tiro y pasa una tragedia". Asimismo, recordó el asesinato del joven barranquillero en Bogotá y cuestionó el sistema judicial del país.

