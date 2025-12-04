Hermana y madre de Falcao casi son atracadas como Jean Claude Bossard: "Con pistola"

Cada vez se conocen más testimonios de ciudadanos que han tenido angustiantes experiencias por cuenta de los delincuentes que intentan hurtar los objetos personales de las personas en Bogotá. Ahora se conoció el testimonio del la hermana del exjugador de Millonarios Falcao García, Michelle García, quien vivió una situación similar que el joven estudiante Jean Claude Bossard, quien fue asesinado por un menor de 16 años cuando le intentó robar sus pertenencias en el norte de la capital.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, Michelle relató cómo con su madre casi son víctimas de un delincuente que iba armado "con pistola". Ella asegura que esto sucedió hace tres días, cuando a las 5:50 de la tarde salió con su mamá del municipio de Chía, se subieron al vehículo y emprendieron su camino por una vía principal. Allí, en medio del tráfico, se percata que hay un hombre que simula esperar un bus de servicio público, pero, de un momento a otro, saca un arma y, aunque al parecer su primera víctima era un motociclista que logró esquivarlo, luego apuntó hacia ellas.

Por fortuna, en ese momento se despejó la vía y ella pudo acelerar para evitar lo que podría haber sido una situación que pudo haber puesto en riesgo sus vidas.

"Yo dije: 'Acá fue'. El tipo viene hacia el carro, nos apunta con la pistola. En esas, yo creo que fue Dios, yo no sé qué pasó, pero se despeja la vía y pudimos escapar gracias a Dios", relató Michelle.



En el texto que acompañó su video, Michelle García aseguró que por poco "les pegan un tiro y pasa una tragedia". Por eso, recomendó a los ciudadanos no salir solos, estar pendientes de sus alrededores y orar mucho.

Instagram Michelle García

Asimismo, compartió en su Instagram una declaración del alcalde Carlos Fernando Galán en el que contó los antecedentes del menor de 16 años que asesinó al estudiante de Administración de Empresas en el norte de Bogotá, por eso, realizó una crítica al sistema judicial que es "inexistente".

Vale recordar que en el caso del joven barranquillero, un policía que estaba en el sector se percató de lo sucedido y accionó su arma de dotación, dando de baja al conductor de la moto del segundo delincuente e hiriendo al menor de edad.