Rompe el silencio familia de estudiante asesinado en medio de robo en Bogotá: "Lo encontró tirado"

El intento de hurto que terminó con la muerte del estudiante Jean Claude Bossard, en la Avenida 19 con calle 114, destapó la operación de una presunta estructura delincuencial que venía sembrando zozobra en el norte de Bogotá.

De acuerdo con Hernán Castro en entrevista con Noticias Caracol, coordinador de Zona Segura, los sujetos pertenecían a una banda que llaman “La moto naranja. Habían cometido varios hurtos, entre ellos, un atraco a un restaurante de la zona y, muy recientemente, algo que todos vimos en la televisión, cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho muy joven por robarle sus pertenencias”.

Este 2 de diciembre de 2025, su objetivo habría sido robar la cadena que la víctima llevaba en el cuello. Jean Claude Bossard, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas, caminaba por el corredor vial cuando fue interceptado por los asaltantes. Según el comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, el ataque se desencadenó cuando el joven se resistió al robo.

Videos de seguridad muestran un forcejeo entre la víctima y uno de los agresores segundos antes de la tragedia. En medio del enfrentamiento, el delincuente disparó en dos oportunidades, impactando a Bossard en el pecho y causándole la muerte de manera inmediata. Tras el homicidio, los asaltantes emprendieron la huida en la motocicleta.



La fuga fue frustrada por un uniformado que patrullaba el sector. El policía accionó su arma, generando un intercambio de disparos que dejó como saldo la muerte de uno de los presuntos asaltantes y la captura del segundo implicado, quien resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia.

En diálogo con Noticias Caracol, Jean Claude Bossard, padre del joven asesinado, compartió detalles sobre los momentos previos al crimen y la rutina de su hijo. El padre explicó que su hijo estaba regresando a casa cuando fue interceptado por los delincuentes.

“Él se vino para su casa, que queda a 200 metros de la 19, y ahí fue donde lo abordaron estas personas. Nosotros estábamos en un almuerzo y nos informa uno de los compañeros de él, de seguros, que cuando oyó el ruido y oyó todo lo que pasaba, se devolvió y ya lo encontró tirado en el piso”, afirmó.

Publicidad

También contó que la familia se trasladó de inmediato al hospital, pero ya no había nada que hacer. “Salimos inmediatamente al hospital y cuando llegamos él ya estaba muerto. Yo creo que él murió rápidamente; le pegaron un tiro en el pecho, eso no dio cuenta para nada”, añadió con lágrimas.

La Policía Metropolitana de Bogotá continúa con las labores investigativas para esclarecer todos los detalles del caso.