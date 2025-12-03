En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Rompe el silencio familia de estudiante asesinado en medio de robo en Bogotá: "Lo encontró tirado"

Rompe el silencio familia de estudiante asesinado en medio de robo en Bogotá: "Lo encontró tirado"

Jean Claude Bossard, padre del joven asesinado en Bogotá en medio de un robo, compartió detalles sobre los momentos previos al crimen y la rutina de su hijo.

Rompe el silencio familia de joven asesinado en medio de un robo en Bogotá: "Lo encontró tirado"
Rompe el silencio familia de joven asesinado en medio de un robo en Bogotá: "Lo encontró tirado"
Foto: NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad