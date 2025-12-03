Se conoce primera foto de los hombres que robaron y acabaron con la vida de universitario en Bogotá

Un intento de hurto terminó en una balacera que dejó dos personas muertas: la víctima y uno de los presuntos delincuentes.

Según información preliminar, dos hombres que se movilizaban en motocicleta abordaron a un joven que caminaba por la Avenida 19 con calle 114, en la localidad de Usaquén. La víctima fue identificada como Jean Claude Bossard, estudiante de décimo semestre de Administración de Empresas, de 29 años.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, los asaltantes intentaron arrebatarle una cadena que llevaba en el cuello. “Desafortunadamente se presenta un hecho en el cual pierde la vida un transeúnte”, señaló el oficial, al explicar que Bossard habría opuesto resistencia, momento en el que uno de los criminales le disparó en el pecho.

Tras el ataque, los dos hombres intentaron escapar en la motocicleta, pero un uniformado que patrullaba la zona reaccionó de inmediato. El policía abrió fuego para detener la huida, dando de baja a uno de los señalados delincuentes. El segundo implicado quedó herido y fue trasladado a un centro asistencial bajo custodia, donde permanece capturado y deberá responder por el homicidio y el intento de hurto.



Videos que circulan en redes sociales muestran el forcejeo previo entre la víctima y uno de los agresores, segundos antes del disparo que terminó en tragedia.

Las autoridades reiteraron que continúan las investigaciones para esclarecer totalmente lo ocurrido. En entrevista con Noticias Caracol, Hernán Castro, coordinador de Zona Segura, dijo que los sujetos pertenecían a una banda que llaman “La moto naranja. Habían cometido varios hurtos, entre ellos, un atraco a un restaurante de la zona y, muy recientemente, algo que todos vimos en la televisión, cuando los atracadores apuñalaron a un muchacho muy joven por robarle sus pertenencias”, recordó.

En una fotografía a la que tuvo acceso Noticias Caracol se puede observar a los conductores huyendo en su motocicleta. Posteriormente, a uno de los agresores, de solo 16 años, recibiendo atención en un centro asistencial.

Se conoce primera foto de los hombres que robaron y acabaron con la vida de universitario en Bogotá Foto: NC