Blu Radio  / Mundo  / Maduro agradece "de corazón" a Petro por su defensa sobre la soberanía de Suramérica

Petro desafió la advertencia de Trump de que el espacio aéreo venezolano se debe considerar como cerrado.

Petro se reúne con Nicolás Maduro en Caracas
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

