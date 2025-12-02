Petro responde a Trump: "Atacar nuestra soberanía es declarar guerra”

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que no descarta ataques en territorio colombiano, debido a la existencia de “fábricas enteras de cocaína”, generaron una respuesta inmediata del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, quien calificó el mensaje como una amenaza contra la soberanía nacional.

"Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas", advirtió el mandatario nacional.

Trump comentó que ha “oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína, y luego nos venden esa cocaína. Lo apreciamos mucho. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”.

A través de un mensaje en la red social X, Petro respondió: “Venga, señor Trump, a Colombia, lo invito, para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EE. UU.”



El jefe de Estado destacó las cifras de incautación y desmantelamiento de infraestructura del narcotráfico durante su gobierno: “Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos”, afirmó.

Petro advirtió que cualquier acción militar contra Colombia sería interpretada como una agresión directa. “No amenace nuestra soberanía, porque despertará el Jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra; no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

El mandatario colombiano también rechazó lo que considera acusaciones infundadas, en relación a su inclusión en la lista Clinton: “Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia.”

Las declaraciones cruzadas elevan la tensión entre Bogotá y Washington, en un momento en el que ambos países mantienen cooperación en la lucha contra el narcotráfico, a pesar de las divergencias.