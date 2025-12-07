Hombre fue apuñalado en estación de Transmilenio: Policía busca al responsable

Un nuevo hecho de violencia volvió a encender las alarmas en TransMilenio, luego de un grave caso de inseguridad que se registró en el sistema de transporte. En la noche del viernes 5 de diciembre, sobre las 7:20, una riña estalló dentro de la estación temporal de la calle 34 con avenida Caracas, dejando a un hombre herido de gravedad, quien posteriormente perdió la vida.

Según los primeros reportes, dos individuos descendieron de un articulado e iniciaron una confrontación que escaló en cuestión de segundos.

La pelea involucró armas blancas y ocurrió ante la mirada de decenas de usuarios que no pudieron reaccionar ante el ataque. En medio del caos, uno de los hombres cayó al piso con varias heridas, mientras el otro logró huir aprovechando la multitud que se encontraba en la estación.

Foto: TransMilenio.

Asesinato en TransMilenio: lo que dicen las autoridades sobre la riña

De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente se habría originado por un acto de intolerancia. El mayor Andrés Melenje explicó que los uniformados recibieron el reporte de la riña y, al llegar al lugar, encontraron a la víctima siendo atendida tras presentar múltiples lesiones con arma cortopunzante.

Según la versión preliminar, la disputa comenzó minutos después de que los dos hombres bajaran del bus. Todo apunta a que ambos serían habitantes de calle, aunque la investigación sigue en curso para establecer con claridad su identidad y el motivo exacto del enfrentamiento.

Mientras avanzan las indagaciones, las autoridades trabajan en la verificación de cámaras y en la recolección de testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos. El agresor continúa siendo buscado.



TransMilenio homicidio: rechazo del sistema y avance de la investigación

El lugar fue acordonado mientras se realizaban las inspecciones técnicas. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde finalmente confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

TransMilenio rechazó el homicidio ocurrido en una de sus estaciones y afirmó que entregará toda la información necesaria para apoyar el trabajo investigativo de las autoridades. La entidad también aclaró que la operación del sistema no se vio afectada durante la noche del viernes, pese al pánico que generó el hecho entre los usuarios.

El caso volvió a poner sobre la mesa las preocupaciones por la seguridad dentro del sistema y la necesidad de fortalecer medidas que eviten que episodios de intolerancia terminen en tragedias.