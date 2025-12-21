En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Fueron capturados dos hombres cuando se les apagó un carro que se habían robado

Fueron capturados dos hombres cuando se les apagó un carro que se habían robado

Los sospechosos habrían intimidado al conductor con armas blancas tras solicitar el servicio por una plataforma digital. Uno de los detenidos tiene antecedentes por el mismo delito.

