Fueron capturados dos hombres cuando se les apagó un carro que se habían robado

En la localidad de Engativá, específicamente en el barrio La Española, se registró un caso en el que dos hombres solicitaron un carro a través de una plataforma digital. Al montarse al vehículo, amenazaron al conductor con navajas, lo robaron y se llevaron el carro.

El dueño del vehículo alertó a la Policía, cuyos uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos ladrones. En medio de la huida, el vehículo se apagó y, en ese momento, la Policía logró capturarlos.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, aseguró que los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Pensaron que el crimen era su vía de escape, pero se les acabó la ruta a dos hombres que tras solicitar un servicio de plataforma en #Engativá, intimidaron con arma cortopunzante al conductor para huir con el botín.



No contaban con que policías les seguían los pasos. pic.twitter.com/bs2FzKO1Og — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) December 21, 2025

“Cuadras más adelante, mediante la oportuna reacción de nuestros uniformados, lograron detener el vehículo y capturar a estas dos personas por el delito de hurto. Cabe resaltar que una de ellas tiene anotaciones por el mismo delito”, indicó la teniente.

Es importante recordar que, en lo corrido del año 2025, en esta localidad se ha logrado la captura de más de 1.787 personas por diferentes delitos y la recuperación de 67 vehículos.