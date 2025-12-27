En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo
Recargo nocturno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo empujándolo en el barrio Nueva España, Bogotá

Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo empujándolo en el barrio Nueva España, Bogotá

Tres hombres, de 19, 20 y 24 años de edad, fueron capturados en flagrancia por la Policía de Bogotá tras ser señalados de cometer el hurto de un vehículo en el suroriente de la ciudad.

Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo
Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo
Captura de ladrones
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 27 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad