Cayeron 3 ladrones que pretendían robar un vehículo empujándolo en el barrio Nueva España, Bogotá

Los hechos se registraron en el barrio Nueva España, donde tres sujetos identificaron un automóvil estacionado y sin personas dentro de él. Dos de ellos forzaron una de las puertas y, bajo la modalidad de halado, intentaron llevarse el vehículo.

Cámaras de seguridad captaron cómo los sujetos, en medio de una pendiente, empujaron el carro, intentaron levantarlo e incluso lo movieron en reversa sin encender el motor en repetidas ocasiones; sin embargo, no lo lograron.

El intento de hurto fue descubierto por un ciudadano que se percató del hecho e intervino, logrando derribar a uno de los implicados. Ante esta situación, los delincuentes emprendieron la huida, mientras la comunidad alertaba a las autoridades.

Minutos después, uniformados de la Policía Metropolitana, adscritos al CAI Altamira, lograron la captura de los tres sujetos, de 19, 20 y 24 años. Uno de ellos presentaba anotaciones judiciales por hurto y expendio de estupefacientes. El teniente coronel Óscar Flórez, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, confirmó que los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.



La Policía resaltó que, en lo corrido del año, se han recuperado más de 46 vehículos hurtados en Bogotá y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar de inmediato cualquier intento de robo, como herramienta clave para combatir este delito.