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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Padre de joven arrollada por un TransMilenio relató cómo se enteró del accidente de su hija

Padre de joven arrollada por un TransMilenio relató cómo se enteró del accidente de su hija

En las últimas horas, el padre de la víctima se pronunció y habló sobre cómo se enteró del accidente de su hija y que, en un inicio, fue llevada al hospital como NN.

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