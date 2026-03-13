Padre de joven arrollada por un TransMilenio relató cómo se enteró del accidente de su hija

El pasado 10 de marzo en el centro de Bogotá ocurrió un trágico hecho que cobró la vida de Jhoana Katerine Agreda Jamioy, una joven de 21 años de edad que estudiaba Antropología en la Universidad Externado de Colombia.

La universitaria hacía parte del programa Atenea, un proyecto distrital que busca facilitar el acceso a la educación superior con apoyos académicos y financieros.

El incidente ocurrió el pasado martes; la joven falleció tras ser arrollada por un bus de TransMilenio en la estación Las Aguas, ubicada en el centro de la ciudad, al tratar de colarse.

En las últimas horas, el padre de la víctima, Andrés Agreda se pronunció y habló sobre cómo se enteró del accidente de su hija y que, en un inicio, fue llevada al hospital como NN.



Así se enteró el padre de la joven arrollada por un TM del accidente

Noticias Caracol habló con el padre de la estudiante, quien indicó que, posterior al accidente, había llamado a su hija por medio de WhatsApp y no respondió. Luego relató cómo se enteró del terrible accidente:



"A las 12 de la noche me llamó una señora y me dijo":

—Oiga, ¿usted es Andrés?

—Sí.

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—Oiga, a su hija Jhoana la están trasladando a una clínica.

En ese momento, el padre manifestó que inmediatamente arrancaron a la clínica; allí le informaron que Jhoana Katerine había llegado sin documentos, estaba como NN.

“Cuando llegué, me dijeron que ella llegó sin documento. Entonces les envié la cédula por WhatsApp para que se legalizara”, señaló.

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Los médicos le informaron que la estudiante se encontraba en estado crítico. El padre aseguró que solo pidió que se hiciera todo lo posible por salvarla:

“Mire, se encuentra totalmente grave. Entonces yo me preocupé, solamente les supliqué que le dieran la mejor atención de acuerdo al conocimiento y se dé cualquier respuesta”.



Una triste despedida

Sin embargo, con el paso de las horas la situación se agravó. “Cada vez se fue agravando. Supuestamente le hicieron una cirugía, pero se fue complicando”, contó.

Finalmente, en la madrugada, el personal médico le comunicó que ya no había más opciones para salvar su vida. “A las 4:30 de la mañana nos dijeron: ‘Mire, se nos va a morir. Despídase, que realmente ya con ella no podemos hacer más nada”, relató conmovido.

La joven falleció hacia las 5:00 de la mañana, un hecho que, según su padre, ha significado “un golpe duro” para él, para su esposa, toda la familia y su comunidad.