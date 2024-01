Colfuturo ofrece becas para maestrías en Europa: así puede aplicar

Europa es uno de los destinos preferidos para los colombianos que buscan migrar para iniciar una nueva vida o continuar sus estudios en las universidades más prestigiosas e históricas del mundo.

En ese sentido, la Fundación para el Futuro de Colombia (Colfuturo) anunció acuerdo con la escuela de negocios ESC Business School, que cuenta con sedes en Berlín, Londres, Madrid, París, Turín y Varsovia, para estudiar una maestría en el viejo continente.

De acuerdo con un comunicado oficial, este anuncio llega para brindar oportunidades educativas a profesionales colombianos, un acuerdo estratégico que abrirá las puertas para 39 becas de Maestrías en Ciencias (MSc) en áreas clave de negocios y gestión.

Las becas ofrecen cobertura completa de la matrícula para programas destacados como MSc in Real Estate, MSc in Digital Project Management & Consulting, y MSc in Hospitality & Tourism Management.

Además, se otorgará un 35 % de beca de matrícula a un máximo de 7 estudiantes en los programas mencionados y hasta 4 beneficiarios en el programa de Hospitality & Tourism Management.

Francisco Egaña, director de Admisiones, Marketing y Desarrollo de Negocio, expresó: "Creemos firmemente que es a través de la unión de esfuerzos y propósitos que podemos crear puentes hacia un futuro profesional lleno de posibilidades para los profesionales colombianos, generando oportunidades de formación y forjando un panorama más equitativo."

El nuevo acuerdo también busca impactar positivamente a los estudiantes, destinando becas del 20 % de la matrícula para un máximo de 8 estudiantes en MSc in Marketing & Digital Media. Además, para los aspirantes al MBA in International Management, se ofrecerá una beca de 7000 euros por estudiante, con un límite de 10 plazas disponibles.

"Tres de nuestros programas de Management y Finanzas han alcanzado destacadas posiciones a nivel mundial en el mismo ranking: el Master in Finance se erige como el #1 a nivel mundial, seguido por el Executive MBA en el #3 y el Master in Management en el #4, consolidando así la excelencia y el prestigio de la institución a nivel global” recalcó Egaña.

La convocatoria para estas becas ya está abierta desde el 9 de enero de 2024 y se cerrará el 29 de febrero a las 11:59 de la noche (hora Colombia). Este período marca el inicio de una oportunidad única para aquellos talentos que buscan elevar sus habilidades en una de las instituciones más destacadas en el ámbito empresarial europeo.

Los interesados pueden postularse a través del siguiente enlace: www.tumaestriaeneuropa.com , siempre y cuando hayan sido previamente admitidos por ESCP Business School.

Egaña también subrayó la excelencia de ESCP Business School, destacando su posición como la cuarta mejor escuela de negocios de Europa, según el ránking Financial Times en 2023.

