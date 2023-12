Becas universitarias en Bogotá: así los bachilleres de estrato 1 y 2 pueden aplicar

El Distrito, en colaboración con la Universidad Libre de Colombia y la Fundación Universidad de América, otorgará un total de once (11) becas universitarias destinadas a bachilleres de colegios oficiales de Bogotá pertenecientes a los estratos 1 y 2. Estas becas posibilitarán la realización de programas académicos en dichas instituciones de educación superior. Hasta la fecha, esta alianza académica ha beneficiado a 102 estudiantes, proporcionándoles la oportunidad de convertirse en profesionales.

En esta convocatoria, la Universidad Libre de Colombia ofrecerá seis becas, mientras que la Fundación Universidad de América brindará cinco. Estos beneficios estarán disponibles para iniciar carreras profesionales a partir del primer semestre de 2024, conforme a los procesos y procedimientos establecidos por cada institución y en consonancia con su autonomía universitaria.

El respaldo consiste en cubrir todos los gastos asociados con la carrera seleccionada, garantizando así el acceso y la permanencia en la educación superior para estos jóvenes en Bogotá. Para realizar la inscripción, se puede ingresar a este enlace del 15 al 22 de diciembre de 2023.

BLU Radio. Programa de becas Foto: Sapiencia.

¿Cuáles son los requisitos para postularse por primera vez a las becas universitarias en Bogotá?

a) Ser nacional colombiano.

b) Presentar un promedio o media aritmética superior a 4.0 en la escala cuantitativa o su equivalente en los resultados definitivos, para cada uno de los grados 9º, 10º y 11º.

c) No haber perdido ninguna materia en los resultados definitivos de los grados 9º, 10º y 11º.

d) Haber sido admitido por la Universidad Libre de Colombia o la Fundación Universidad de América.

e) Iniciar sus estudios en los meses establecidos por la Universidad.

f) Ser egresado de un colegio del sistema educativo oficial del Distrito Capital durante los últimos cinco años contados a partir de la fecha de postulación.

g) Pertenecer a los estratos socio económicos 1 o 2.

h) Haber presentado la prueba de estado SABER 11 (antes ICFES) con un puntaje igual o superior a 45 puntos por cada área del núcleo común.

i) No ser o haber sido beneficiario de las estrategias de la SED para el acceso y permanencia en educación superior.

Importante: No haber sido beneficiario de algún fondo o estrategia de financiamiento para la educación superior desarrollado o articulado a las acciones de la Secretaría de Educación del Distrito y a la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología ATENEA, según la Alcaldía de Bogotá..

Documentos requeridos para postulación por primera vez

Los postulantes por primera vez deben presentar los siguientes documentos ante la Secretaría de Educación del Distrito mediante diligenciamiento del Formulario Único de Trámite (FUT):

a) Carta de postulación a la beca que incluya nombres completos del aspirante, dirección de residencia, localidad, estrato socioeconómico, teléfonos, correo electrónico, colegio de procedencia, programa de formación en el que fue admitido o que se encuentra en proceso de admisión.

b) Archivo en PDF del título de bachiller y acta de grado.

c) Archivo en PDF del certificado de notas de los grados noveno (9°), décimo (10º) y undécimo (11°).

d) Archivo en PDF del documento de identidad.

e) Archivo en PDF del certificado de admisión o constancias de estar en proceso de admisión a la Universidad Libre de Colombia o a la Fundación Universidad de América.

f) Archivo en PDF de los resultados del examen de estado ICFES.

g) Archivo en PDF de servicios públicos domiciliarios de los últimos seis (6) meses, del lugar de vivienda, donde conste que corresponden al estrato socio económico 1 o 2.

Importante: En los casos de las zonas rurales donde no existan servicios públicos, archivo en PDF de una constancia de la Alcaldía Local donde certifique el lugar de residencia del aspirante y su nivel socioeconómico, la cual será evaluada por el Comité de Becas.

Ingrese aquí para consultar el calendario de la convocatoria.

