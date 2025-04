Cardiólogo despeja dudas de la muerte de Jorge Bolaño: "No me extraña"

La muerte de Jorge Bolaño ha generado impacto y sorpresa en el fútbol colombiano, pues a sus 47 años sufrió un infarto fulminante cuando estaba en Cúcuta.

Ante esto, el cardiólogo Rodolfo Vega despejó dudas en Blog Deportivo y manifestó que este tipo de situaciones médicas son normales así haya realizado un deporte de alto rendimiento durante varios años, como sucedió con el exjugador del Junior, Parma y Selección Colombia.

"No me extraña. Hay muchas causas de muerte súbita en gente joven, la más frecuente es la enfermedad coronaria y no estamos hablando de personas de la tercera edad, sino jóvenes", dijo el especialista en Blu Radio.

Por eso, recalcó que todas las personas que practiquen deporte, incluido de alto rendimiento, deben realizarse exámenes médicos frecuentemente para revisar cómo está su salud cardiaca.

"Ahorita en Madrid hay dos personas, una de 38 y otro de 21 años, que tuvieron en paro cardíaco; el primero creo que falleció y el segundo está en cuidados intensivos. Eso no es extraño, no es raro (...) Toda persona desde que nace debe hacerse una evaluación cardiaca y si es deportista de alto rendimiento con mayor razón para descartar patologías que lo lleve a una muerte súbita", añadió el cardiólogo Rodolfo Vega.

Jorge Bolaños jugó muchos años en el Parma de Italia Foto: Parma Calcio

Además, señaló que este tipo de muertes "no son nuevas", pues se calcula que anualmente se presentan fallecimientos súbitos entre tres y cuatro millones de personas.

"Esto no me extraña porque lo veo todos los días me entero de casos como de un piloto, el que está jugando golf o el jugador que está jugando, es muy frecuente. Por eso es importante tener un DEA, Desfibrilador Externo Automático, porque solo tenemos cuatro minutos para sacar a una persona adelante y lo puede usar cualquier persona para salvar una vida", añadió.

Finalmente, enfatizó que la muerte súbita "no avisa absolutamente nada" y sucede en personas sanas y/o asintomáticas.