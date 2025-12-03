En vivo
Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / "Dios quiera que sea para siempre": Jorge Luis Pinto tras clasificación de Cúcuta a la A

"Dios quiera que sea para siempre": Jorge Luis Pinto tras clasificación de Cúcuta a la A

El Cúcuta Deportivo hizo historia tras más de 5 años de permanecer en la B al derrotar al Real Cundinamarca en el Estadio General Santander. Sin embargo, la celebración estuvo enmarcada por diversas polémicas y solicitudes de mejora para la administración del equipo.

