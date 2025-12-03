"Dios quiera que sea para siempre": Jorge Luis Pinto tras clasificación de Cúcuta a la A

El Cúcuta Deportivo marcó su triunfal regreso a la primera división tras derrotar al Real Cundinamarca por penales. En el partido de ida, había sido derrotado 1 - 0. Esta vez, los 'Motilones' empataron con una victoria 2 - 1.

Hinchas del Cúcuta Deportivo / Foto Facebook Cúcuta Deportivo

Jorge Luis Pinto, extécnico y referente del Cúcuta, celebró la esperada victoria del equipo luego de cinco años de permanecer en la segunda clasificación (B). En Mañanas Blu 10:30, Pinto agradeció al equipo y a la hinchada por su esfuerzo para ratificarse en esta victoria y ansía que este regreso a la A sea "para siempre".



Victoria para el Cúcuta Deportivo en un estadio envuelto en polémicas

Para el técnico, aún faltan muchas cosas por hacer en el Estadio General Santander, que ha enfrentado cuestionamientos por la calidad de sus instalaciones, su administración y la poca intención desde la Alcaldía de Cúcuta de realizar obras de mantenimiento y mejora.

Estadio General Santander, Cúcuta. Foto: Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte (Imrd) Cúcuta

Pinto advirtió, además, que el estadio esperará recibir a más de 30.000 personas tras la clasificación de los 'Motilones', lo que exige premura en las obras para mejorar el recinto y, tras la victoria, los aficionados necesitarán mejores condiciones, algo que, para el extécnico, podría haber sido tomado en cuenta por el alcalde Jorge Acevedo para tomar acciones frente a la grave situación que enfrenta el estadio:

"Yo pienso que el alcalde se dio cuenta anoche que todo es viable y todo es bueno para él como alcalde: construir lo que falta al estadio, la luz, la tribuna reforzarla", señaló.



¿Qué le espera al Cúcuta Deportivo en la A?

El profe fue enfático en indicar que el equipo, pese a su impresionante victoria, sigue necesitando mejoras e inversión por parte de la administración. Para él, las directivas del equipo deben invertir en jugadores para fortalecer el equipo y que "puedan competir de tú a tú con cualquiera de los que esté arriba en la primera".



Celebración de gol del Cúcuta Deportivo. Foto: Cúcuta Deportivo.

Además, Pinto insiste en que el apoyo más grande que recibe el equipo viene por parte de la hinchada "no solamente en el grito en el estadio, sino en el apoyo económico" por siempre llenar el estadio cada que juegan los 'Motilones'.



¿La hinchada no quiere al presidente del Cúcuta Deportivo?

Tras las imágenes virales de la hinchada del Cúcuta donde, en medio de la celebración por el ascenso del equipo, abuchean y agreden al presidente del club José Augusto Cadena, volvió a relucir la polémica que mostró el descontento de los aficionados por los problemas que ha atravesado el Cúcuta Deportivo desde 2010.

Agreden a presidente del Cúcuta Deportivo. Suministrada.

Ante esto, muchos hinchas y accionistas solicitaron a Cadena una atención especial, para que la situación mejore y se pueda disponer de un equipo preparado y con una hinchada que esté contenta con las decisiones que se toman desde las directivas. Para Pinto, las directivas tienen que replantear la situación general del Cúcuta:

No lo quieren acá. Ojalá tome algunas decisiones, actúe de otra manera de lo que lo ha venido haciendo sentenció.

Los aficionados y el equipo continúan celebrando la clasificación y, para el profesor, se espera que esta victoria incentive cambios drásticos desde la presidencia del club hasta las instalaciones del Estadio General Santander.

Escuche la entrevista completa aquí: