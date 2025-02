"Tengo en cuenta detalles, el balón iba fuerte": jugador del Cúcuta sobre su gol olímpico

El Cúcuta Deportivo rescató un empate 1-1 ante Inter de Palmira en un partido que quedó marcado por un gol olímpico de Cristian Marcelo Álvarez. El mediocampista rojinegro sorprendió con un espectacular tanto desde el tiro de esquina, una jugada que, según sus declaraciones en Blog Deportivo, de Blu Radio, fue totalmente intencional.

"Iban 5 o 7 minutos del primer tiempo, fue el primer córner que tuvimos. Vi al arquero bastante fuera del arco y que no había nadie en el palo. En un momento amagué un poco para ver si el arquero corría al arco, vi que se quedó y después tenía pensado ejecutar así. Le pude pegar bien y fuerte, eso ayudó a que el arquero no lo pudiera sacar", explicó Álvarez sobre la acción que puso en ventaja a los motilones.

El volante argentino también reveló que ya había intentado marcar de esta manera en otras ocasiones, aunque sin éxito: "En algún que otro partido sí, pero siempre me ponían alguien en el palo. Y ayer se dio que el jugador estaba muy afuera y probé, el arquero no esperaba que ejecutara así. Por suerte, pude hacer el gol", agregó.

Sobre sus antecedentes con este tipo de ejecuciones, Álvarez recordó: "Con América no lo intenté, con Llaneros el año pasado sí, estando en Bolivia también y me la sacó el arquero. De vez en cuando tengo en cuenta esos detalles, si el arquero está afuera, si hay alguien en el palo. Me había comentado que el arquero jugaba adelantado".

"La pelota al ir fuerte no resistió el brazo que alcanzó a tocarlo", destacó finalmente el jugador del Cúcuta Deportivo, equipo que con el empate del domingo sumó su primer punto en el ascenso colombiano, mientras que el Inter Palmira ajustó 4 unidades.