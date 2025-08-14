Técnico del fútbol colombiano renunció en plena rueda de prensa: "Hasta aquí llego"

Menos de dos minutos duró la rueda de prensa para Bernardo Redín, técnico del Cúcuta Deportivo, quien renunció tras el empate del equipo contra Deportes Quindío en la segunda división del fútbol profesional colombiano; allí, agradeció y se levantó para poner punto final a su etapa en la capital de Norte de Santander.

“No, no voy a hablar del partido. Darles las gracias a los directivos, a toda la gente de Cúcuta, de la hinchada. Y hasta aquí llegó nuestro proceso. Entonces, que continúen la rueda de prensa los muchachos”, fueron las palabras del técnico antes de abandonar la sala de prensa y ponerle punto final a esa etapa en el cuadro motilón.



Estos fueron los números de Bernardo Redín

Llegó al cuadro motilón el 13 de septiembre de 2024 tras una larga experiencia en el Deportivo Garcilaso y las inferiores de Honduras. Pero terminó su etapa en el club el 14 de agosto en rueda de prensa.

En su etapa por la capital de Norte de Santander, Redín dirigió 32 partidos en donde obtuvo la victoria en 17, empató en 6 y perdió en 9. Por lo menos en esta segunda etapa, pues también estuvo al mando del equipo en 2022 y 2022 en donde, esa vez, dirigió 26 partidos y obtuvo la victoria en 12, empató en 11 y perdió en 3.

Bernardo Redín, técnico de fútbol // Foto: AFP

¿Quién lo reemplazará en el Cúcuta Deportivo?

El primer nombre que salió a la luz fue el de Jorge Luis Pinto, quien, a través de su cuenta, descartó la posibilidad debido a que la actualidad de la institución no va a acode con lo que espera, entonces “no existe posibilidad alguna”.

“Ha sido un sueño y me honra enormemente que muchos hinchas me mencionen para regresar al Cúcuta Deportivo. Ustedes saben mi cariño por la ciudad, pero siempre he sido claro, actualmente con la orientación y circunstancias del equipo no existe posibilidad alguna de que eso ocurra”, dijo.

En ese orden de ideas, por ahora, se desconoce quién asumirá el mando del cuadro motilón.